Mara Venier ma come fai? Dal rimprovero al collaboratore al vincitore di Amici e stasera da Fabio Fazio

(Di domenica 22 maggio 2022)ha confermato il suo sì alla prossima edizione di Domenica In ma sta anche cercando una sostituta perché prima o poi dovrà andare in pensione. Oggi ha proposto a Federica Pellegrini di prendere il suo posto la domenica ma è davvero impossibile mantenere il ritmo e l’allegria di, passare dalal, che in studio le ha tolto ancora una volta il gobbo impedendole di ricordare il titolo della canzone di Luigi Strangis, a tutte le interviste del giorno. C’era anche lui oggi a Domenica In, ildell’ultima edizione dinon dimentica Maria De Filippi e mentre il cantante si esibisce velocemente nel suo brano alle spalle ci sono le immagini della ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - chetempochefa : “Io stasera devo andare da @fabfazio. Devo prendere il treno, sono senza voce, ci sarà la vittoria dello scudetto a… - an12frnc : RT @itsscarolaa: mara venier che sorride da sottona mentre guarda luigi cantare sono io - Giuli_Brundu : RT @itsscarolaa: mara venier che sorride da sottona mentre guarda luigi cantare sono io - giulianabianco4 : RT @itsscarolaa: mara venier che sorride da sottona mentre guarda luigi cantare sono io -

ospite dia racconta in lacrime della malformazione con cui è nata sua figlia Blu Jerusalema. L'imprenditore e influencer presenta in studio Mucho Más, il documentario sulla sua vita in uscita il 25 ...'Diciamocelo, chi non ti conosce pensa 'questo mi sta su…'' non usa eufemismiper presentare il suo ospite d'eccezione Gianluca Vacchi, celebre imprenditore, dj e influencer da 22 milioni di followers. Esploso come fenomeno social grazie ai suoi video virali, Vacchi ...Gianluca Vacchi, ospite di Mara Venier a Domenica In racconta in lacrime della malformazione con cui è nata sua figlia Blu Jerusalema. L'imprenditore e influencer presenta ...Ospite a Domenica In di Mara Venier, la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini, ha raccontato del periodo sereno che sta vivendo.