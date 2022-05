Giulia Salemi lancia il countdown sui social | arriva la grande avventura

Leggi su 361magazine

(Di domenica 22 maggio 2022) La influencer freme suiin vista del lancio del nuovo progetto:scalda ia Cannesda Cannes non sta più nella pelle. La influencer e fidanzata di Pierpaolo Pretelli si appresta are il nuovo brand Goldsand e dopo aver caricato fortemente l’attesa nelle ultime ore è tornata a scaldare i fan sui. Prima lo scatto con una frugale colazione direttamente dalla sua camera di hotel francese, senza Pierpaolo rimasto a Milano, poi una storia con il lancio delche a questo punto segna solo -1. Intanto oggi a Cannes per la influencer si prospettano movimenti interessanti, come confermato su Instagram: “Today is the day”. Un modo molto curioso di terminare la settimana, proprio ...