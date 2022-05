Fumogeni e scontri tra ultrà in curva: Spezia - Napoli sospesa per 12' (Di domenica 22 maggio 2022) Partita momentaneamente sospesa al Picco di La Spezia. Dopo 12' di gioco. L'atmosfera di festa si è presto rovinata per la forte rivalità fra gli ultrà delle due parti. Insulti e minacce che sono ... Leggi su gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Partita momentaneamenteal Picco di La. Dopo 12' di gioco. L'atmosfera di festa si è presto rovinata per la forte rivalità fra glidelle due parti. Insulti e minacce che sono ...

