Formazioni ufficiali Spezia-Napoli | Serie A 2021 2022

(Di domenica 22 maggio 2022) Ledi, match valido per l’ultima giornata della. La squadra di Spalletti è già sicura del terzo posto, mentre quella di Thiago Motta ha conquistato la salvezza con una settimana d’anticipo. Appuntamento alle ore 12.30. Queste le scelte dei due tecnici.: SportFace.

Advertising

LALAZIOMIA : Formazioni ufficiali Lazio-Verona: Cabral guida l'attacco biancoceleste | - NapoliCM : ???? Spezia Napoli formazioni ufficiali: i titolari di Thiago Motta e Spalletti ??? - massimi20810337 : RT @m_bufalino: POCO PIÙ DI UN'ORA AL FISCHIO DI INIZIO LE FORMAZIONI UFFICIALI DI #BENEVENTOPISA - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa - Bologna: le formazioni ufficiali delle due squadre - charliemchouse : Genoa - Bologna: le formazioni ufficiali delle due squadre -

Ledi Fiorentina - Juventus Fiorentina (4 - 3 - 3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Piatek, Saponara. Allenatore: ...Ecco gli schieramenti: REYER VENEZIA - Brooks, Stone, Theodore, Tonut, Watt. A disp.: ... Le dueavevano ottenuto una vittoria a testa nelle prime due partite disputate in casa del ...Monza-Brescia si gioca questa sera, domenica 22 maggio alle ore 21. Chi vince si aggiudica il pass per la finalissima che deciderà quale squadra salirà in Serie A. Già arrivata all'ultimo atto il Pisa ...Reduci dal successo con l'Udinese, valso la salvezza aritmetica, i ragazzi di Thiago Motta chiudono la stagione contro la terza della classe ...