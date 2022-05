Domenica In anticipazioni 22 maggio 2022: tutti gli ospiti di oggi (Di domenica 22 maggio 2022) Un’altra Domenica in compagnia di Mara Venier e dei suoi ospiti, chi ci sarà oggi nello studio di Rai 1? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la lunga lista degli ospiti che arriveranno questa Domenica pomeriggio nello studio di Rai 1. Grandi nomi anche in questa puntata, che ci porta verso i saluti…Manca pochissimo all’arrivederci di Mara che tornerà in onda poi il prossimo anno. Vi ricordiamo che questo venerdì andrà in onda la puntata speciale di Domenica IN in prima serata, venerdì. Ma vediamo adesso i nomi degli ospiti della puntata di oggi… Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del 22 maggio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 22 maggio 2022) Un’altrain compagnia di Mara Venier e dei suoi, chi ci sarànello studio di Rai 1? Lo scopriamo come sempre con leche ci rivelano la lunga lista degliche arriveranno questapomeriggio nello studio di Rai 1. Grandi nomi anche in questa puntata, che ci porta verso i saluti…Manca pochissimo all’arrivederci di Mara che tornerà in onda poi il prossimo anno. Vi ricordiamo che questo venerdì andrà in onda la puntata speciale diIN in prima serata, venerdì. Ma vediamo adesso i nomi deglidella puntata diINglidel 22...

