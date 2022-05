Circolo Posillipo | canottaggio | Chierchia e Piovesana oro agli europei Juniores

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti L’equipaggo dell’Italia 8 maschile ha vinto la meda d’oro a Varese dei campionati, superando in finale l’Ucraina e la Francia. Una gara emozionante, che ha visto l’armo Ucraino andar via in partenza, ma già ai primi 500 metri è stato superato dall’equipaggio Italiano, che ha tenuto testa fino alla fine, tando per primo il traguardo. Si è trattata dell’unica meda d’oro conquistata in ambito maschile dalla spedizione azzurra. Tra i protagonsti dell’armo azzurro gli atleti delNauticoFerdinandoe Davide, convocati dal Direttore Tecnico Franco Cattaneo per la manifestazione continentale. Persi tratta di una ...