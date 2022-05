“Chiamata senza Risposta”, la prima serata di Rai4 si colora di tinte horror (Di domenica 22 maggio 2022) Film horror uscito nei cinema il 4 giugno 2008, “Chiamata senza Risposta” ci aspetta questa sera sul canale Rai4. La pellicola diretta da Eric Valette, con Shannyn Sossamon e Edward Burns, e distribuita da Warner Bros. Pictures Italia, nei sui 87 minuti ci regala suspanse e terrore, incollando fino alla fine della storia lo spettatore allo schermo. Chiamata senza Risposta, la Trama Il film ci racconta la storia di Beth Raymond, una giovane ragazza a cui accadono eventi spaventosi; dopo aver assistito alla morte di alcuni suoi amici, che hanno perso la vita in situazioni misteriose, la donna riceve una telefonata in cui le viene comunicato giorno e ora della loro morte insieme alle ultime parole dei ragazzi. La polizia a cui la protagonista si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Filmuscito nei cinema il 4 giugno 2008, “” ci aspetta questa sera sul canale. La pellicola diretta da Eric Valette, con Shannyn Sossamon e Edward Burns, e distribuita da Warner Bros. Pictures Italia, nei sui 87 minuti ci regala suspanse e terrore, incollando fino alla fine della storia lo spettatore allo schermo., la Trama Il film ci racconta la storia di Beth Raymond, una giovane ragazza a cui accadono eventi spaventosi; dopo aver assistito alla morte di alcuni suoi amici, che hanno perso la vita in situazioni misteriose, la donna riceve una telefonata in cui le viene comunicato giorno e ora della loro morte insieme alle ultime parole dei ragazzi. La polizia a cui la protagonista si ...

