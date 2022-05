Advertising

TrasportiItalia : Inaugurata la prima High Power Charging station in Abruzzo, a Torre Cerrano Ovest. Cresce così il progetto di elett… -

QN Motori

La stazione aperta oggi è la tredicesima dito X sulla rete diper l'Italia. I cantieri già attivi " in fase avanzata " sono 24. Le stazioni interessate ...5 mila ricariche ad alta potenza già installate, altre 5 mila in attesa In Italia Alpitronic ha vinto la gara dito X per installare le colonnine HPC nella rete diper l'Italia. Ed ... Autostrade e Free to X, inaugurate nuove colonnine di super ricarica per auto elettriche La seconda neutralità è quella geografica, poiché Free To X coprirà omogeneamente la rete autostradale di Autostrade per l’Italia. I conducenti di auto elettriche, attraverso le app o card dei ...Procedure semplificate grazie al riconoscimento della targa. Ristori retroattivi di quattro mesi per chi si iscrive ora ...