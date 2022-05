Abraham: “È stata una stagione fantastica. Ora vogliamo finire il lavoro per chiudere questo cerchio perfetto” (Di domenica 22 maggio 2022) Tammy Abraham, attaccante della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso, in vista della finale di Conference League Le sensazioni? “Per me una finale è una finale, che sia di Champions League, del Mondiale o della Conference e la voglio vincere. I miei compagni la vogliono vincere, tutta Roma. Per noi è importante, vogliamo prepararci al meglio mentalmente e fisicamente. Questa è stata lunga stagione difficile, dobbiamo farci trovare pronti”. Come valuti la tua prima stagione in Italia? Quanto la finale cambierebbe la tua valutazione? “È stata una stagione fantastica. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare la squadra, volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta, ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tammy, attaccante della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso, in vista della finale di Conference League Le sensazioni? “Per me una finale è una finale, che sia di Champions League, del Mondiale o della Conference e la voglio vincere. I miei compagni la vogliono vincere, tutta Roma. Per noi è importante,prepararci al meglio mentalmente e fisicamente. Questa èlungadifficile, dobbiamo farci trovare pronti”. Come valuti la tua primain Italia? Quanto la finale cambierebbe la tua valutazione? “Èuna. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare la squadra, volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta, ...

