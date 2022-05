Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2022 ore 07:30 (Di sabato 21 maggio 2022) Viabilità DEL 20 MAGGIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RIENTRA NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTAVIA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA E LE CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LO SCIOPERO NAZIONALE, NEL TRASPORTO PUBBLICO TERMINATA L’ULTIMA FASCIA DI GARANZIA, ALLE 20 E’ RIPRESA L’AGITAZIONE CHE ANDRA’ AVANTI SINO AL TERMINE DELSERVIZIO, NELLE RETI DI ATAC, Roma TPL ANCHE LA REGIONALE COTRAL LA NOTIZIA IN DETTAGLIO REGOLARI LE LINEE METROPOLITANE A, B, B1 E C TUTTAVIA, SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI, VITTORIO, MANZONI E PONTE LUNGO DELLA LINEA A E LIBIA DELLA LINEA B SULLE FERROVIE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022)DEL 20 MAGGIOORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RIENTRA NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTAVIA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA E LE CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA LO SCIOPERO NAZIONALE, NEL TRASPORTO PUBBLICO TERMINATA L’ULTIMA FASCIA DI GARANZIA, ALLE 20 E’ RIPRESA L’AGITAZIONE CHE ANDRA’ AVANTI SINO AL TERMINE DELSERVIZIO, NELLE RETI DI ATAC,TPL ANCHE LA REGIONALE COTRAL LA NOTIZIA IN DETTAGLIO REGOLARI LE LINEE METROPOLITANE A, B, B1 E C TUTTAVIA, SONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI, VITTORIO, MANZONI E PONTE LUNGO DELLA LINEA A E LIBIA DELLA LINEA B SULLE FERROVIE ...

