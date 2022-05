Usa contro Turchia | Erdogan dice NO all’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia

(Di sabato 21 maggio 2022) Alla netta opposizione del leader turco, ribadita ieri,ha subito risposto il presidente americano Joe Biden, garantendo il totale sostegno degli Usadei Paesi. A fare da eco alla risposta della Casa Bianca il nutrito partito di coloro che nel Congresso si oppongono alla vendita di armi alla, che già gli Usa avevano escluso dal programma relativo gli F-35 in seguito all’acquisto da parte di Ankara del sistema di Difesa missilistico russo s-400. Una posizione su cui poi Washington ha poi fatto un passo indietro, promettendo ajet da guerra F-16 e forniture di armi, in considerazione dell’importanza dellanell’architettura difensiva, di cui Ankara è il guardiano del fianco est. La polemica sull’ingresso di...

Advertising

GiovaQuez : Suslov (Centro studi europei Mosca): 'Usa e alleati portano avanti una guerra ibrida contro la Russia. Questo contr… - fanpage : Dopo averlo inseguito e rintracciato alla stazione di servizio mentre faceva benzina, i poliziotti gli hanno sparat… - demagistris : Draghi ubbidisce agli USA e chiede allargamento subito della NATO a Finlandia e Svezia,mentre la UE riparte da carb… - DivulgoConAnsia : RT @bgallavotti: Il primo focolaio di vaiolo delle scimmie in USA è del 2003. C’è già un vaccino specifico e quello contro il vaiolo proteg… - lanobildonnna : RT @busettodavide: Se hai dubbi sul conflitto sei putinista. Se sei contro l'invio di armi sei putinista. Se non credi a Zelenskyy sei puti… -

TGCOM

Dopo l'anticipo di venerdì sera vinto a Torino dalla Roma (attesa dalla finale di Conference League in calendario mercoledì prossimo a Tiranagli olandesi del Feyenoord), oggi si disputano ...07.30 Esperti: "I russi potrebbero aver sovrastimato Azovstal" I russi "potrebbero aver ...i soldati ucraini o per evitare l'imbarazzo di dove ammettere che hanno tenuto un assedio di mesi... Usa, Biden farà appello contro sentenza anti-migranti FANO - Il 14 agosto di ogni anno sarà proclamato “giorno del Lisippo” e vi verranno organizzate iniziative che fin quando la vertenza con il Getty Museum per la ...Se Mosca percepisse che l'obiettivo di Nato e Usa è un ribaltamento del poterem potrebbe ricorrere all'uso delle armi nucleari ...