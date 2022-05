«Ucciso in Ucraina il nipote di un viceministro del Cremlino», l’indiscrezione dai media indipendenti russi (Di sabato 21 maggio 2022) L’ufficiale Adam Khamkhoev, nipote del viceministro della Difesa russo Yunus-bek Yevkurov, sarebbe stato Ucciso la scorsa notte durante i combattimenti in Ucraina. A riportare la notizia è il giornale indipendente russo Novaja Gazeta, che cita il media locale The Magas Times. Khamkhoev, faceva parte degli ufficiali di uno squadrone d’assalto aereo a guida dell’Inguscezia, la Repubblica russa da cui proveniva e di cui lo zio, il viceministro Yevkurov, era stato presidente. Khamkhoev era il figlio della sorella del viceministro Yevkurov e, prima di combattere in Ucraina, si era diplomato alla Ryazanskoye Vozdushno-Desantnoye Komandnoye Uchilishche (l’Accademia militare e per il l’addestramento avanzato delle forze aviotrasportate, ndr), per prestare poi ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) L’ufficiale Adam Khamkhoev,deldella Difesa russo Yunus-bek Yevkurov, sarebbe statola scorsa notte durante i combattimenti in. A riportare la notizia è il giornale indipendente russo Novaja Gazeta, che cita illocale The Magas Times. Khamkhoev, faceva parte degli ufficiali di uno squadrone d’assalto aereo a guida dell’Inguscezia, la Repubblica russa da cui proveniva e di cui lo zio, ilYevkurov, era stato presidente. Khamkhoev era il figlio della sorella delYevkurov e, prima di combattere in, si era diplomato alla Ryazanskoye Vozdushno-Desantnoye Komandnoye Uchilishche (l’Accademia militare e per il l’addestramento avanzato delle forze aviotrasportate, ndr), per prestare poi ...

