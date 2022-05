Sicilia, guerra di sondaggi sulle regionali. Il nome di Musumeci divide ancora il centrodestra (Di sabato 21 maggio 2022) Mancava solo la guerra dei sondaggi nel centrodestra Siciliano, già alle prese con interviste «stupefacenti» (copyright Nello Musumeci) e smentite che non smentiscono. Il tutto a pochi mesi dalle elezioni regionali del prossimo autunno. Ma tant’è: la ricandidatura del governatore uscente – Musumeci, appunto – non convince l’intera coalizione. A sostenerla, Fratelli d’Italia e la civica Diventerà bellissima. Contrarissime Forza Italia di Gianfranco Miccichè e, seppur con minore intensità, la Lega di Matteo Salvini. È questo il contesto politico in cui – stando almeno a quel che scrive oggi La Sicilia – è maturata la guerra dei sondaggi, entrambi commissionati all’Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. Un unico ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022) Mancava solo ladeinelno, già alle prese con interviste «stupefacenti» (copyright Nello) e smentite che non smentiscono. Il tutto a pochi mesi dalle elezionidel prossimo autunno. Ma tant’è: la ricandidatura del governatore uscente –, appunto – non convince l’intera coalizione. A sostenerla, Fratelli d’Italia e la civica Diventerà bellissima. Contrarissime Forza Italia di Gianfranco Miccichè e, seppur con minore intensità, la Lega di Matteo Salvini. È questo il contesto politico in cui – stando almeno a quel che scrive oggi La– è maturata ladei, entrambi commissionati all’Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. Un unico ...

Advertising

SecolodItalia1 : Sicilia, guerra di sondaggi sulle regionali. Il nome di Musumeci divide ancora il centrodestra… - Giupdis : RT @michele_geraci: Le #Sanzioni #UE sono fatte senza analisi e spesso finanziano la guerra In Sicilia, import di petrolio dalla #Russia è… - HarriusHaller : RT @michele_geraci: Le #Sanzioni #UE sono fatte senza analisi e spesso finanziano la guerra In Sicilia, import di petrolio dalla #Russia è… - fatequalcosa : RT @michele_geraci: Le #Sanzioni #UE sono fatte senza analisi e spesso finanziano la guerra In Sicilia, import di petrolio dalla #Russia è… - MoniShantiRani : RT @michele_geraci: Le #Sanzioni #UE sono fatte senza analisi e spesso finanziano la guerra In Sicilia, import di petrolio dalla #Russia è… -