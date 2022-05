Rapina un negozio cinese con un’ascia medievale nel Napoletano: arrestato 40enne (Di sabato 21 maggio 2022) Frattamaggiore. Era già sorvegliato speciale quando i carabinieri lo hanno bloccato in un negozio in Via Turati. Giuseppe D’Ambrosio, 40 anni compiuti ieri, ha impugnato un’ascia da battaglia medievale e fatto irruzione in un bazar di prodotti cinesi pretendendo l’incasso. Nonostante lo spavento, il titolare non si è piegato e si è opposto. Anche il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 21 maggio 2022) Frattamaggiore. Era già sorvegliato speciale quando i carabinieri lo hanno bloccato in unin Via Turati. Giuseppe D’Ambrosio, 40 anni compiuti ieri, ha impugnatoda battagliae fatto irruzione in un bazar di prodotti cinesi pretendendo l’incasso. Nonostante lo spavento, il titolare non si è piegato e si è opposto. Anche il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

