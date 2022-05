Pisa in finale playoff Serie B: data, orario e diretta streaming (Di sabato 21 maggio 2022) Il Pisa vola in finale playoff di Serie B 2021/2022. I ragazzi di D’Angelo hanno sconfitto il Benevento in semifinale facendo un passo in più verso la Serie A. Appuntamento con la gara di andata dell’ultimo atto contro la vincente tra Monza e Brescia giovedì 26 maggio, mentre il ritorno è in programma domenica 29 maggio. La finale verrà trasmessa in diretta su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ilvola indiB 2021/2022. I ragazzi di D’Angelo hanno sconfitto il Benevento in semifacendo un passo in più verso laA. Appuntamento con la gara di andell’ultimo atto contro la vincente tra Monza e Brescia giovedì 26 maggio, mentre il ritorno è in programma domenica 29 maggio. Laverrà trasmessa insu Dazn. SportFace.

Advertising

Lega_B : Il Pisa vince contro il Benevento e ora aspetta una tra Brescia e Monza in finale playoff ?????? #SerieBKT - TV7Benevento : Il Pisa si prende la finale. Battuto il Benevento grazie a una rete di Benali nel primo tempo -… - TuttoCagliari : Playoff Serie B: Pisa in finale, Benali elimina il Benevento - luca_carioli : @PietroGrassini @LucaMarelli72 Anche a Monza lo ricordiamo bene l'arbitraggio scandaloso di Valeri in quel Pisa-Mon… - ildiavolo_d : RT @sportmediaset: Pisa, basta l'1-0: Benali stende il Benevento e porta i toscani in finale #pisa-benevento -