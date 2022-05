L'attacco dell'arcivescovo: 'Pelosi difende l'aborto, non può avere la comunione' (Di sabato 21 maggio 2022) Non ha rinunciato a Satana e per questo non potrà più ricevere la comunione. L'arcivescovo di San Francisco, l'ultra conservatore Salvatore Cordileone, dichiara guerra alla speaker della Camera ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 21 maggio 2022) Non ha rinunciato a Satana e per questo non potrà più ricevere la. L'di San Francisco, l'ultra conservatore Salvatore Cordileone, dichiara guerra alla speakera Camera ...

Advertising

RaiNews : Un attacco ai senatori che hanno bocciato il ddl Zan a Palazzo Madama è venuto stamane, nella cerimonia ufficiale p… - poliziadistato : Trentennale Stragi di mafia #pernondimenticare Il “Branco” di Velasco Vitali, simbolo dell’attacco della criminali… - Corriere : Allarme hacker contro Eurovision: si teme un attacco russo per impedire la vittoria dell’Ucraina - abunabuana : RT @Stef77359537: I professionisti dell'informazione tornano all'attacco spacciando vecchie immagini per attuali #vaiolodellescimmie https… - v_vendetta25 : RT @Stef77359537: I professionisti dell'informazione tornano all'attacco spacciando vecchie immagini per attuali #vaiolodellescimmie https… -