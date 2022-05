L’affare Mbappé è il calcio della Superlega E i nuovi ricchi sfidano le signorie

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 maggio 2022) È ildell’iperuranio. La trattativa-Real Madrid, durata oltre un anno, e saltata in dirittura d’arrivo, segna l’ennesimo spartiacque nel mondo del. E stavolta il povero Mino Raiola starà osservando tutto dall’alto, in questa occasione nessuno potrà prendersela con lui. Ma sempre merito suo è. È stato lui il primo a intuire che la forza dei calciatori sarebbe stata nel liberarsi dei contratti con le società. “Quelle cifre devono andare ai calciatori, sono loro che garantiscono lo spettacolo”, è sempre stato questo il pensiero di Raiola. Bisogna arrivare a scadenza di contratto in modo da poter ottenere condizioni decisamente più vantaggiose visto che non c’è nulla da pagare per il cartellino. I veri affari i calciatori li concludono a parametro zero. E così è stato. Evitiamo qui moralismi sulle cifre, non lo abbiamo ...