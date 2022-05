Green pass e mascherine bar, ristoranti e discoteche, cosa cambia dal 1 maggio? (Di sabato 21 maggio 2022) Il 1° maggio è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso di Green pass e mascherine cambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione del Green pass per bar e ristoranti, anche al chiuso, e per le discoteche, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle mascherine. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Il 1°è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso dicambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione delper bar e, anche al chiuso, e per le, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace.

Advertising

borghi_claudio : Quelli che protestano sotto questo tweet (è un dato senza alcun commento) con la bava alla bocca dicendo 'il green… - borghi_claudio : Vi ricordo che continua il minitour post green pass che sto facendo insieme ad @AlbertoBagnai per tornare ad incont… - borghi_claudio : @alberochiara No voi come tutti adesso avete un elemento in più per decidere (senza più nessuna costrizione perché… - lomma_11 : @madliber @Consell100 @TraderPicchio Noi abbiamo dovuto rinunciare a Twitter dato che è stato inquinato dai negazio… - Frafrafra85 : @forza_italia @berlusconi State appoggiando il credito sociale con Green pass cinese.. Siete comunisti!!! -