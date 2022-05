Genoa-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Bologna, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2021/2022. Al Ferraris partita senza interessi di classifica: i rossoblu di casa sono retrocessi e riceveranno fischi misti ad applausi dei tifosi, i rossoblu ospiti già salvi e senza nulla da chiedere. Fischio d’inizio fissato alle ore 17.15 di sabato 21 maggio, chi riuscirà ad avere la meglio? Genoa-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Sergio Floccari. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ile isudi, match valido per la trentottesima e ultima giornata di. Al Ferraris partita senza interessi di classifica: i rossoblu di casa sono retrocessi e riceveranno fischi misti ad applausi dei tifosi, i rossoblu ospiti già salvi e senza nulla da chiedere. Fischio d’inizio fissato alle ore 17.15 di sabato 21 maggio, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile sucon la telecronaca di Alessandro Iori e Sergio Floccari. SportFace.

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - pianetagenoa : LIVE VIDEO Genoa-Bologna: commenti in 'La voce del Patrone rossoblù' e ne 'Il Salotto del Grifone' con Simone Bragl… - ItalianSerieA : RT @ItalianSerieA: ??Genoa vs Bologna, Match Officials Serie A Week 38 ??? Saturday 21 May 2022 ??? Luigi Ferraris Stadium ?? 17:15 ?????Ref… - infoitsport : Le probabili formazioni di Genoa-Bologna: ancora Destro ad agire come punta centrale - sportli26181512 : Serie A, oggi 4 gare del 38° turno: si decide l'Europa. Calendario e classifica: Si riporta di seguito il programma… -