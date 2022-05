Coltivare piante sulla Luna? I test degli scienziati Usa con i campioni di suolo delle missioni Apollo (Di sabato 21 maggio 2022) Un nuovo studio ha tentato di valutare le potenzialità del terreno della Luna per una possibile, futura agricoltura da sviluppare sul nostro satellite. Sfortunatamente i risultati non sono incoraggianti. Al di là di tutti gli altri ostacoli alla crescita delle piante sulla Luna, lo stesso terreno del nostro vicino cosmico si è rivelato poco propenso a favorire i sogni di chi già immaginava la facile realizzazione di colonie agricole extraterrestri. Il ricercatore Robert Ferl dell’Università della Florida e i suoi colleghi hanno provato a Coltivare dell’Arabetta comune (Arabidopsis thaliana) – una piccola pianta da fiore originaria dell’Eurasia e dell’Africa – in 12 campioni di suolo raccolti durante le missioni Lunari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Un nuovo studio ha tentato di valutare le potenzialità del terreno dellaper una possibile, futura agricoltura da sviluppare sul nostro satellite. Sfortunatamente i risultati non sono incoraggianti. Al di là di tutti gli altri ostacoli alla crescita, lo stesso terreno del nostro vicino cosmico si è rivelato poco propenso a favorire i sogni di chi già immaginava la facile realizzazione di colonie agricole extraterrestri. Il ricercatore Robert Ferl dell’Università della Florida e i suoi colleghi hanno provato adell’Arabetta comune (Arabidopsis thaliana) – una piccola pianta da fiore originaria dell’Eurasia e dell’Africa – in 12diraccolti durante leri ...

