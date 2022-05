Ceferin: «Questa sera l’Allianz Stadium è della Uefa, non della Juve» (Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole del presidente anti Superlega CALCIO FEMMINILE – «Lo sviluppo del calcio femminile è molto veloce. Abbiamo investito molto nell’educazione e in altre risorse, ma per la Uefa tutti gli aspetti di sviluppo del calcio sono importanti. Il calcio femminile è molto importante, ma allo stesso modo anche il calcio giovanile. Il calcio sta diventando una cosa grande, così come quello femminile: se paragoniamo il calcio femminile di oggi con quello di 5 anni fa, oggi è davvero un altro sport». COINVOLGIMENTO EMOTIVO A TORINO – «No, per me no… Abbiamo deciso di far disputare la finale di Champions League a Torino, e abbiamo pagato per lo stadio. Sicuramente non si fa un favore a nessuno, e quindi stasera è il nostro stadio. E non ho nessun coinvolgimento emotivo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole del presidente anti Superlega CALCIO FEMMINILE – «Lo sviluppo del calcio femminile è molto veloce. Abbiamo investito molto nell’educazione e in altre risorse, ma per latutti gli aspetti di sviluppo del calcio sono importanti. Il calcio femminile è molto importante, ma allo stesso modo anche il calcio giovanile. Il calcio sta diventando una cosa grande, così come quello femminile: se paragoniamo il calcio femminile di oggi con quello di 5 anni fa, oggi è davvero un altro sport». COINVOLGIMENTO EMOTIVO A TORINO – «No, per me no… Abbiamo deciso di far disputare la finale di Champions League a Torino, e abbiamo pagato per lo stadio. Sicuramente non si fa un favore a nessuno, e quindi staè il nostro stadio. E non ho nessun coinvolgimento emotivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

