Atalanta-Empoli, le formazioni ufficiali (Di sabato 21 maggio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Atalanta-Empoli, match valido per la 38a e ultima giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. I nerazzurri si trovano ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Conference League. Infatti, con la vittoria ieri sera della Roma, i giallorossi si sono ufficialmente qualificati all'Europa League. I bergamaschi sono appaiati alla Fiorentina, con cui si giocheranno il pass europeo. Per ora sono i gigliati ad essere in vantaggio, in virtù degli scontri diretti. Ma la squadra di Italiano se la vedrà con la Juventus, impegno più facile sulla carta per gli orobici. Nella Dea gioca Pasalic trequartista a supporto di Boga e Zapata. L'Empoli non ha più nulla da chiedere al suo campionato. Infatti si trova al 14o posto con 38 punti ...

