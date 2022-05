(Di venerdì 20 maggio 2022) L’amministratore delegato diBros.mette il suo timbro suThe Wall Street Journal Usa, pagina 1, di Joe Flint. A pochi giorni dall’inizio del suo incarico di Ceo dellaBros., David Zaslav ha riunito i dirigenti degli studi cinematografici e li ha interrogati sulla recente serie di flop al botteghino, tra cui Cry Macho, un neo-western di Clint Eastwood. I dirigenti dellaBros. hanno ammesso di aver dubitato che il film avrebbe generato profitti, come hanno riferito persone a conoscenza dell’incontro. Perché, ha chiesto Zaslav, è stato realizzato Cry Macho se avevano delle riserve? Quando hanno risposto che Eastwood aveva dato allo studio molti successi e non aveva mai consegnato un film in ritardo o fuori, ha ...

Prodotto in Italia da Blu Yazmine perBros., il programma avr come padrone di casa l ex vincitore del Grande Fratello Vip , pronto a calarsi in una nuova avventura televisiva dopo il ...La prima puntura di spillo, è proprio il caso di dirlo, è di Tommaso Zorzi , uno che ci sa fare e che, dopo la conduzione di 'Drag Race Italia', prosegue la collaborazione conBros... Warner-Discovery taglia i budget a Hollywood Il primo talent show italiano dedicato al mondo della sartoria debutterà il 28 giugno su Discovery +. Prodotto in Italia da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, il programma avrà come padrone di ca ...Tommaso Zorzi presenta al pubblico «Tailor Made - Chi ha la stoffa».Il primo talent show italiano dedicato al mondo della sartoria debutterà il 28 giugno su Discovery +.Prodotto in Italia da Blu Yazm ...