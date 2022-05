Tre addii alla Lega in due giorni, il fuggi fuggi da Matteo Salvini (Di venerdì 20 maggio 2022) C'era una volta, non tanto tempo fa, Matteo Salvini che diceva che occorreva mettere i guardiani alle porte della Lega, perché il Carroccio aveva il vento in poppa e quindi era scattato l'effetto "... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) C'era una volta, non tanto tempo fa,che diceva che occorreva mettere i guardiani alle porte della, perché il Carroccio aveva il vento in poppa e quindi era scattato l'effetto "...

CasatiSilvano : Liti sui posti e sulla linea, gli smottamenti della Lega (tre addii in un mese) QUANDO LA NAVE AFFONDA.... I TOPI S… - mimmo_on_Ras : @MMMax1980 Tre addii dolorosi. Speriamo in altri che provassero a bilanciarli. - MartinoGem : RT @Gigadesires: Vanno tre volte a settimana dall'estetista, sono azioniste di minoranza de L'Oreal, chiamano Rocco Siffredi per gli addii… - soteros1 : RT @Gigadesires: Vanno tre volte a settimana dall'estetista, sono azioniste di minoranza de L'Oreal, chiamano Rocco Siffredi per gli addii… - Cati186 : RT @Gigadesires: Vanno tre volte a settimana dall'estetista, sono azioniste di minoranza de L'Oreal, chiamano Rocco Siffredi per gli addii… -