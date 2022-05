“Run4Hope” | Battipaglia corre per la solidarietà

(Di venerdì 20 maggio 2022) di Luca Capacchione Farà tappa ail Giro podistico d’Italia. La partenza è prevista, per la quarta tappa in Campania, il prossimo martedì 24 maggio. Il percorso prevede la partenza da Salerno, il passaggio ae poi l’arrivo ad Agropoli. Nell’edizione 2021 l’evento podistico è stato organizzato in favore di AIRC per la cura dei tumori infantili, per il 2022 il sostegno è oper AIL (associazione italiana contro lucemie, linfomi e mielomi). L’associazione battipagliese Ideatletica Aurora, con Sergio Mastrangelo, ha avuto il merito di riuscire a portare nella città della Piana del Sele questo importante evento benefico, legato anche alle tante iniziative che il gruppo ha già realizzato sul territorio. Sergio,fa tappa anche a. Quali sinergie sono state ...

Cronache Salerno

