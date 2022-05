Napoli, news mercato: Koulibaly e Osimhen (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Koulibaly è un simbolo del Napoli, se non vuole più essere un simbolo è lui che lo deve decidere”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al futuro del difensore azzurro Kalidou Koulibaly, al centro di voci di mercato. “Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una sua dignità e delle sue esigenze. Noi rispettiamo chiunque, a voi risulta che io abbia obbligato qualcuno a restare, anche con qualche anno di contratto? L’unico che ho obbligato, e che saluto perché è un caro amico, è Walter Mazzarri: dopo due anni mi disse che voleva andare via, io gli dissi che sarebbe rimasto. Lui l’ha fatto e ci ha regalato quattro anni di soddisfazioni”, aggiunge De Laurentiis a margine della ‘Race for the cure’ a ... Leggi su funweek (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “è un simbolo del, se non vuole più essere un simbolo è lui che lo deve decidere”. Così il presidente delAurelio De Laurentiis in merito al futuro del difensore azzurro Kalidou, al centro di voci di. “Noi vogliamo cheresti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una sua dignità e delle sue esigenze. Noi rispettiamo chiunque, a voi risulta che io abbia obbligato qualcuno a restare, anche con qualche anno di contratto? L’unico che ho obbligato, e che saluto perché è un caro amico, è Walter Mazzarri: dopo due anni mi disse che voleva andare via, io gli dissi che sarebbe rimasto. Lui l’ha fatto e ci ha regalato quattro anni di soddisfazioni”, aggiunge De Laurentiis a margine della ‘Race for the cure’ a ...

Advertising

sscnapoli : ?????Domani, venerdì 20 Maggio alle ore 10:00, in Piazza del Plebiscito a Napoli verrà inaugurato il “Villaggio dell… - DiMarzio : #Napoli, intervento perfettamente riuscito per Hirving #Lozano: gli aggiornamenti - RepSscNapoli : Il Napoli ha le password di Osimhen: può scrivere sui social al posto suo - persempre_news : #20maggio2022 #Napoli #Juventus #coppaitalia #20maggio 2012: battendo la Juve, il Napoli vinse la sua IV Coppa Italia - fisco24_info : Napoli, news mercato: Koulibaly e Osimhen: (Adnkronos) - 'Koulibaly è un simbolo del Napoli, se non vuole più esser… -

Napoli, Giuffredi: 'Politano lascia Vediamo. Di Lorenzo vuole restare' NAPOLI - A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi , agente di Politano e Di Lorenzo (tra i tanti): "La stagione del Napoli è stata ottima , l'obiettivo era il quarto posto e tutti avrebbero firmato col sangue per rientrare in Champions. C'era anche un'ambizione sana dello scudetto, quindi l'annata è buona. Teniamo ... Europa League: di Insigne il gol della stagione, lo ricordate Lorenzo Insigne lascia il Napoli con un riconoscimento europeo. Il suol gol contro il Legia Varsavia, nel 3 - 0 dei partenopei in Europa League , è stato scelto come il migliore della stagione nella competizione da parte degli ... Corriere dello Sport Thiago Motta: “Momento incredibile; la prossima partita è per i nostri tifosi” Si terrà domenica 22 alle 12:30 la partita contro il Napoli che chiuderà la stagione delle Aquile. Queste le parole di mister Thiago Motta durante la consueta conferenza pre-partita: “La soddisfazione ... Berlusconi,ora responsabilità di tornare in campo ROMA, 20 MAG - "Adesso sento la responsabilità di essere ancora in campo per dare all'Italia un futuro di benessere e soprattutto di libertà". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi a N ... - A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi , agente di Politano e Di Lorenzo (tra i tanti): "La stagione delè stata ottima , l'obiettivo era il quarto posto e tutti avrebbero firmato col sangue per rientrare in Champions. C'era anche un'ambizione sana dello scudetto, quindi l'annata è buona. Teniamo ...Lorenzo Insigne lascia ilcon un riconoscimento europeo. Il suol gol contro il Legia Varsavia, nel 3 - 0 dei partenopei in Europa League , è stato scelto come il migliore della stagione nella competizione da parte degli ... Calciomercato Napoli, per il terzino sinistro c'è un'altra soluzione Si terrà domenica 22 alle 12:30 la partita contro il Napoli che chiuderà la stagione delle Aquile. Queste le parole di mister Thiago Motta durante la consueta conferenza pre-partita: “La soddisfazione ...ROMA, 20 MAG - "Adesso sento la responsabilità di essere ancora in campo per dare all'Italia un futuro di benessere e soprattutto di libertà". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi a N ...