Milan | Saelemakers | “C’è pressione positiva | dieci anni fa non avrei mai creduto di…”

(Di venerdì 20 maggio 2022)– Alexis, esterno del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di TLN, parlando della stagione dei rossoneri. “Penso che il mister è un signore con tanta grinta, ci mette il cuore, come me sul campo. Il nostro rapporto è molto stretto: mi capisce e mi ha dato tanta fiducia. Mi ha fatto crescere subito, mi ha parlato tanto e mi ha fatto diventare il giocatore che ora sono. Il mio arrivo? Sono arrivato qui in punta di piedi. Non era facile, ma ho fatto il mio lavoro, sono cresciuto piano piano e ho ascoltato il mister. Quello che ho fatto, oggi, si vede. Spero di crescere ancora tanto in questa squadra e questo club. Sulla squadra? Siamo un gruppo unito, tutti parlano assieme. Da quando gioco, non ho mai visto un gruppo così unito. La nostra forza è quello che ...