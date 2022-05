(Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –Italia ha dato il via alle preregistrazioni per il primodella MX-5 dopo la pandemia previsto per domenica 18all’Autodromo di. A poche ore dall’apertura delle iscrizioni, sono già centinaia gli appassionati che hanno deciso di aderire a quello che si prospetta come il più grandedella MX-5 mai realizzato in Italia. Dopo due anni di limitazioni,vuole tornare a vivere il contatto diretto con i propri clienti, a partire da una grande certezza: l’amore che migliaia di possessori di MX-5 in tutta Italia hanno per la roadster più venduta al mondo. Per questo è stata scelta una location prestigiosa come l’Autodromo di, con più di 60 anni di storia nel mondo delle corse e punto ...

Il Denaro

È già ordinabile, prime consegne a1 di 6 Obiettivi premium Cascais - La Cx - 60 è il più grande Suv diappena lanciato in Europa. Il suo design, come racconta Jo Stenuit, capo del ...... lo scorso 8 marzo 2022, e a oggi è già stato raggiunto l'obiettivo di preordini fissato per, mese in cui l'auto arriverà fisicamente nelle concessionarie italiane.MX - 30: frontale ... Mazda, a settembre raduno nazionale MX-5 a Modena - Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) - Mazda Italia ha dato il via alle preregistrazioni per il primo raduno nazionale della MX-5 dopo la pandemia previsto per ...ROMA (ITALPRESS) - Mazda Italia ha dato il via alle preregistrazioni per il primo raduno nazionale della MX-5 dopo la pandemia previsto per domenica 18 settembre all'Autodromo di Modena. A poche ore d ...