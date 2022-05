Maccarone a Sky | «Scudetto al Milan | la Salernitana si salva»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Le parole disulla seria nel momento dei verdetti: «Bello vivere una Serie A così, aperta fino all’ultimo» Massimo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dicendo la sua sui suoi verdetti in vista dell’ultima giornata di Serie A: «Non mi ricordo un campionato così bello, forse perchè sono giovane. Bello vivere una Serie A così, aperta fino all’ultimo. Chi vince? Il. Chi retrocede? Domanda difficile, ma credo che laabbia buone possibilità dirsi. Chi va in Europa? La Fiorentina». L'articolo proviene da Calcio News 24.

