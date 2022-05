Le voci negative che sentiamo nella testa (Di venerdì 20 maggio 2022) Ognuno di noi sente la propria voce interiore nella testa. Sebbene tu possa avvertire la tua, proprio in questo momento mentre leggi un articolo in cui viene chiamata direttamente in causa e benché tu la conosca alla perfezione, dal momento che ti parla tutto il giorno, potresti essere sorpreso di scoprire quanto sia incessante. Secondo uno studio, può vomitare fino a quattromila parole al minuto. Chi sta sveglio per sedici ore deve sorbirsi più di 3,8 milioni di parole al giorno. Sembra una follia, ma la voce svolge un ruolo fondamentale nella nostra esistenza: serve a ricordare un numero di telefono o la lista della spesa, simula e pianifica eventi imminenti come un appuntamento o un colloquio, aiuta a superare i problemi e a ripercorre le esperienze della giornata per dare un senso agli avvenimenti. Si tratta, per lo più, di una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Ognuno di noi sente la propria voce interiore. Sebbene tu possa avvertire la tua, proprio in questo momento mentre leggi un articolo in cui viene chiamata direttamente in causa e benché tu la conosca alla perfezione, dal momento che ti parla tutto il giorno, potresti essere sorpreso di scoprire quanto sia incessante. Secondo uno studio, può vomitare fino a quattromila parole al minuto. Chi sta sveglio per sedici ore deve sorbirsi più di 3,8 milioni di parole al giorno. Sembra una follia, ma la voce svolge un ruolo fondamentalenostra esistenza: serve a ricordare un numero di telefono o la lista della spesa, simula e pianifica eventi imminenti come un appuntamento o un colloquio, aiuta a superare i problemi e a ripercorre le esperienze della giornata per dare un senso agli avvenimenti. Si tratta, per lo più, di una ...

Advertising

insensibiledeki : Ancora non vi siete abituati? Il giochino è sempre quello. Tutte le voci negative,sempre in settimane cruciali. Dat… - danielcame : @kodak91552516 @sconcertismo @ClaudioMasini7 @FrCarrozzo Vedo sempre le stesse cose: Non c’è nessuno che abbia uno… - segatogiampaolo : RT @scenarieconomic: Boeing precipita..a in Borsa. Voci negative sull’omologazione del 787 - gabrillasarti2 : Boeing precipita..a in Borsa. Voci negative sull'omologazione del 787 - scenarieconomic : Boeing precipita..a in Borsa. Voci negative sull’omologazione del 787 -