Gli Stati Uniti confermano l'esistenza degli UFO per la prima volta (Di venerdì 20 maggio 2022) In un'audizione pubblica al Congresso degli Stati Uniti è stata confermata per la prima volta l’esistenza degli Ufo e la necessità di fare luce sul fenomeno. Dopo le prime ammissioni un anno fa circa la veridicità di un video che riprendeva un «fenomeno aereo non identificato» con caratteristiche di volo zig-zag, stop-go, aria-acqua, tali da mettere a dura prova le attuali potenzialità delle tecnologie disponibili, ora la task force messa a punto dal Pentagono per indagare sulle segnalazioni di oggetti volanti non identificati (ossia gli UFO, Unidentified Flying Objects in inglese) ha chiarito che la situazione è reale e bisognerà continuare a indagare sulla questione per valutare se la sicurezza nazionale dovesse essere a rischio. Chiariamolo subito, gli alieni non ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 20 maggio 2022) In un'audizione pubblica al Congressoè stata confermata per lal’Ufo e la necessità di fare luce sul fenomeno. Dopo le prime ammissioni un anno fa circa la veridicità di un video che riprendeva un «fenomeno aereo non identificato» con caratteristiche di volo zig-zag, stop-go, aria-acqua, tali da mettere a dura prova le attuali potenzialità delle tecnologie disponibili, ora la task force messa a punto dal Pentagono per indagare sulle segnalazioni di oggetti volanti non identificati (ossia gli UFO, Unidentified Flying Objects in inglese) ha chiarito che la situazione è reale e bisognerà continuare a indagare sulla questione per valutare se la sicurezza nazionale dovesse essere a rischio. Chiariamolo subito, gli alieni non ...

