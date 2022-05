F1 GP Spagna Barcellona 2022, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 20 maggio 2022) Le qualifiche del GP di Spagna 2022 a Barcellona saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. A Montmelò scatta la caccia alla pole e sarà ancora lotta serrata tra la Ferrari e la Red Bull, ma prima ecco le prove libere 3 a ora di pranzo. Le FP3 avranno inizio alle ore 13 di sabato 21 maggio, alle ore 17 le prove libere 2. diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go. Le qualifiche saranno trasmesse anche in diretta in chiaro su TV8. diretta testuale su Sportface. Sabato 21 maggio 2022 ore 13 Prove libere 3 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno ore 16 ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ledel GP disaranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. A Montmelò scatta la caccia alla pole e sarà ancora lotta serrata tra la Ferrari e la Red Bull, ma prima ecco le prove libere 3 a ora di pranzo. Le FP3 avranno inizio alle ore 13 di sabato 21 maggio, alle ore 17 le prove libere 2.tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1,su Sky Go. Lesaranno trasmesse anche inin chiaro su TV8.testuale su Sportface. Sabato 21 maggioore 13 Prove libere 3 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno ore 16 ...

