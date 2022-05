Ddl Concorrenza, perché le spiagge fanno litigare la maggioranza di governo (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ultimo Consiglio dei ministri è durato poco più di 10 minuti. Convocato a sorpresa dal premier Mario Draghi, ieri sera 19 maggio, questa riunione aveva solo uno scopo: annunciare che sarà messa la fiducia sul Ddl Concorrenza nel caso la maggioranza di governo non riesca a trovare un accordo entro fine maggio. La proposta è passata, e anzi oggi il premier ha rincarato la dose notificando anche alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, la richiesta di approvare tutto entro fine mese. Insomma, i partiti che sostengono il governo Draghi hanno a disposizione dieci giorni per sciogliere uno dei nodi più importanti del Ddl Concorrenza: quella sulle concessioni balneari. La questione è dibattuta da mesi ed è iniziata a novembre del 2021. Il Consiglio di Stato ha stroncato una decisione del ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ultimo Consiglio dei ministri è durato poco più di 10 minuti. Convocato a sorpresa dal premier Mario Draghi, ieri sera 19 maggio, questa riunione aveva solo uno scopo: annunciare che sarà messa la fiducia sul Ddlnel caso ladinon riesca a trovare un accordo entro fine maggio. La proposta è passata, e anzi oggi il premier ha rincarato la dose notificando anche alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, la richiesta di approvare tutto entro fine mese. Insomma, i partiti che sostengono ilDraghi hanno a disposizione dieci giorni per sciogliere uno dei nodi più importanti del Ddl: quella sulle concessioni balneari. La questione è dibattuta da mesi ed è iniziata a novembre del 2021. Il Consiglio di Stato ha stroncato una decisione del ...

