(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Facendo seguito a quanto comunicato al pubblico in data 27 e 29 aprile e 5, 18 e 192022, la Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (“” o la “Banca”) comunica che oggi la presidente della Sezione II-quater del Tribunale Amministrativo Regionale per ilha accolto il ricorso ex art. 56 del codice del processo amministrativo proposto dalla Banca nella giornata di ieri, disponendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento della Consob che ha approvato il documento relativo allepubbliche d'acquisto promosse dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG (“Sparkasse” e, nel complesso, le “”). Lo rende notoin un comunicato. "Come previsto dallo stesso art. 56 del codice del processo ...

Advertising

LocalPage3 : Civibank, Tar Lazio sospende offerte fino al 31 maggio - italiaserait : Civibank, Tar Lazio sospende offerte fino al 31 maggio - TV7Benevento : Civibank, Tar Lazio sospende offerte fino al 31 maggio - - fisco24_info : Civibank, Tar Lazio sospende offerte fino al 31 maggio: (Adnkronos) - Facendo seguito a quanto comunicato al pubbli… - Ansa_Fvg : Banche: Sparkasse, Tar sospende Opa per Civibank. Fino a decisione collegiale dopo camera consiglio del 31/5 #ANSA -

Ildel Lazio sospende in zona Cesarini l'opa di Sparkasse, Cassa Bolzano, sulla. "Il Presidente della Sezione Seconda - Quater deldel Lazio, si legge in una nota diffusa da Sparkasse, con decreto emesso oggi ha disposto la immediata sospensiva del provvedimento ......cautelare monocratica è stata presa dalla Presidente della Sezione II - quater del, Donatella Scala , che ha di fatto congelato i provvedimenti impugnati con i ricorsi principali di, a ...Lo rende noto Civibank in un comunicato. “Come previsto dallo stesso art. 56 del codice del processo amministrativo, la sospensiva – si legge nella nota – è stata disposta fino alla prossima decisione ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - Il Tar del Lazio sospende in zona Cesarini l'opa di Sparkasse, Cassa Bolzano, sulla Civibank. "Il Presidente della Sezione Seconda-Quater del Tar del La ...