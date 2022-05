Amelia | “Ecco perché il Milan meriterebbe questo Scudetto” | VIDEO

(Di venerdì 20 maggio 2022) Marco, ex portiere dele dell'Italia campione del mondo 2006, ha parlato della lottatra i rossoneri e l'Inter che si risolverà negli ultimi 90' di Serie A. Queste le sue dichiarazioni in occasione del 'Memorial Claudio Lippi'

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@AmeliaGoalie: 'Ecco perché il @acmilan meriterebbe questo #Scudetto' | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Amelia… - PianetaMilan : .@AmeliaGoalie: 'Ecco perché il @acmilan meriterebbe questo #Scudetto' | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - Alrip_ : RT @MilanPress_it: «QUESTA SQUADRA CI FARÀ EMOZIONARE» ???? Anche Marco #Amelia tra i presenti al Memorial Lippi, tenutosi questa sera al Ce… - gilnar76 : Amelia: «Ecco cosa mi ha sopreso del #Milan» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - MilanPress_it : «QUESTA SQUADRA CI FARÀ EMOZIONARE» ???? Anche Marco #Amelia tra i presenti al Memorial Lippi, tenutosi questa sera… -

Milan News 24

Nell'ultima giornata di campionato, il Milan si gioca contro il Sassuolo la possibilità di tornare a vincere lo scudetto 11 anni dopo l'ultima volta. L'ex portiere rossonero, Marco, presente al "Memorial Claudio Lippi", carica l'ambiente milanistaMetaversi ed Nft:il nuovo mondo diTomasicchio 08 Dicembre 2021 Cosa sono gli Nft e i metaversi Sulla bocca ormai di grandi e piccini, Nft e metaversi a volte purtroppo assumono il ... Amelia: «Ecco cosa mi ha sopreso del Milan» Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato al termine del Memorial Claudio Lippi, in vista dell’ultima giornata di campionato: «Cosa soprende del Milan La maturità. Questa squadra ha passato ...OnePlus Nord 2T 5G e Nord CE 2 Lite 5G sono ufficiali e disponibili in preordine su Amazon: ottimi smartphone a partire da appena 309€.