Alla première londinese di Top Gun | Maverick la Duchessa aveva occhi e mani solo per l' attore hollywoodiano

Leggi su amica

(Di venerdì 20 maggio 2022) L’unica consolazione, per il principe William, è che un giorno sarà il re del Regno Unito. La sua piccola grande rivincita dopo ieri sera, quando è stato praticamente oscurato da Kate Middleton.di Top Gun:, infatti, tuttinoper lei. E leiper Tom Cruise. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU KATE MIDDLETON Kate e Williamprima di Top Gun Le prime pagine dei giornali britannici, oggi, sono tutte per lei. Per Kate Middleton, regina di stile, di bellezza, di spettacolo, di tutto, ieri sera,prima di Top Gun:. Se giàlasciato il mondo a bocca aperta...