Agamennone a Siracusa | un ' prequel' di grande bellezza FOTO - VIDEO

La prima cosa che facciamo è cercarci nello specchio : noi spettatori, convocati come sempre ma stavolta più che mai sulla scena di "Agamennone" diretto da Davide Livermore , che ha aperto al teatro ...

Affaritaliani : Siracusa, 4.000 per Agamennone: al via stagione al Teatro greco - DanielaLantieri : RT @SkyTG24: Teatro Greco di Siracusa, tutto esaurito per i debutti dell’Agamennone e dell’ Edipo Re - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Teatro Greco di Siracusa, tutto esaurito per i debutti dell’Agamennone e dell’ Edipo Re - SkyTG24 : Teatro Greco di Siracusa, tutto esaurito per i debutti dell’Agamennone e dell’ Edipo Re - MeridioNews : Siracusa, il via alle tragedie al Teatro Greco Stagione partita con Agamennone di Eschilo -