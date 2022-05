A Salerno la XXXVII edizione di Festinsieme | riprende la processione

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ripartire, ricominciare,re”: con questo triplice slogan, presso l’Opera Salesiana di, prende il via ladi “”, la grande festa del quartiere Carmine e della città diche da oltre 35 anni è organizzata dai Salesiani in concomitanza della Festa di Maria Ausiliatrice. Sin dall’inizio, nel 1983, la Festa ha avuto un grande riscontro, caratterizzandosi per un programma ed una formula che nel corso degli anni non sono variati di molto, mantenendo salde le peculiarità di un cartellone senza eventi faraonici ma con grande partecipazione delle diverse realtà del territorio, con il coinvolgimento delle associazioni, del volontariato, delle attività produttive. Una Festa nata nel quartiere ...

