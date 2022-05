Ultime Notizie – Ucraina, processo a soldato russo: “Riconosco mia colpa”. E si scusa con vedova vittima (Di giovedì 19 maggio 2022) ”Riconosco la mia colpa, ti chiedo di perdonarmi”. Così il sergente Vadim Shishimarin, il primo militare russo a essere processato a Kiev per crimini di guerra commessi in Ucraina, si è rivolto in aula a Kateryna Shalipova, vedova del civile di 62 anni a cui ha sparato alla testa nel villaggio di Chupakhivka, nella regione di Sumy, lo scorso 28 febbraio. Doveva obbedire agli ordini del suo superiore, si è difeso Shishimarin, ricordando che un ufficiale gli aveva detto di sparare all’uomo che stava parlando al telefono e che avrebbe potuto fornire informazioni sulla loro posizione. Shishimarin e altri militari russi si trovavano a bordo di un’auto e stavano scappando dalle forze ucraine. “Si merita l’ergastolo per aver ucciso mio marito” Oleksandr Shelipov, è stata la risposta di Kateryna Shalipova. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) ”la mia, ti chiedo di perdonarmi”. Così il sergente Vadim Shishimarin, il primo militarea essere processato a Kiev per crimini di guerra commessi in, si è rivolto in aula a Kateryna Shalipova,del civile di 62 anni a cui ha sparato alla testa nel villaggio di Chupakhivka, nella regione di Sumy, lo scorso 28 febbraio. Doveva obbedire agli ordini del suo superiore, si è difeso Shishimarin, ricordando che un ufficiale gli aveva detto di sparare all’uomo che stava parlando al telefono e che avrebbe potuto fornire informazioni sulla loro posizione. Shishimarin e altri militari russi si trovavano a bordo di un’auto e stavano scappando dalle forze ucraine. “Si merita l’ergastolo per aver ucciso mio marito” Oleksandr Shelipov, è stata la risposta di Kateryna Shalipova. ...

