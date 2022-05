Uccide la moglie e ferisce la figlia di 13 anni che tenta di difenderla (Di giovedì 19 maggio 2022) Un uomo di circa 40 anni, di origini sudamericane, ha ucciso la moglie a coltellate e ferito gravemente la figlia di 13 anni che aveva tentato di difenderla. È successo intorno alle 16 di oggi, giovedì 19 maggio, in una casa di via... Leggi su europa.today (Di giovedì 19 maggio 2022) Un uomo di circa 40, di origini sudamericane, ha ucciso laa coltellate e ferito gravemente ladi 13che avevato di. È successo intorno alle 16 di oggi, giovedì 19 maggio, in una casa di via...

