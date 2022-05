Reddito cittadinanza, doppia ricarica conviventi: quando è possibile (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Reddito di cittadinanza, doppia ricarica per chi convive: quando è possibile? Luca e Marco sono due studenti fuori sede che decidono di dividere le spese dell’affitto vivendo nella stessa abitazione. Nessun legame parentale o affettivo tra i due, eppure vengono considerati come un unico nucleo familiare. Partiamo da questo esempio per far capire di cosa stiamo parlando, ossia della situazione che vede due o più persone far parte dello stesso nucleo familiare solamente perché condividono la stessa residenza. Questo perché nel formare la famiglia anagrafica il Comune procede, in assenza di diversa indicazione, con l’includere tutte le persone che vivono allo stesso indirizzo di residenza. Nello stato di famiglia, dunque, convergono automaticamente tutti coloro che vivono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) –diper chi convive:? Luca e Marco sono due studenti fuori sede che decidono di dividere le spese dell’affitto vivendo nella stessa abitazione. Nessun legame parentale o affettivo tra i due, eppure vengono considerati come un unico nucleo familiare. Partiamo da questo esempio per far capire di cosa stiamo parlando, ossia della situazione che vede due o più persone far parte dello stesso nucleo familiare solamente perché condividono la stessa residenza. Questo perché nel formare la famiglia anagrafica il Comune procede, in assenza di diversa indicazione, con l’includere tutte le persone che vivono allo stesso indirizzo di residenza. Nello stato di famiglia, dunque, convergono automaticamente tutti coloro che vivono ...

Advertising

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza a stranieri, il governo promette di intervenire ma non lo fa. Saraceno: “Il ministero disse… - marcodimaio : La mancanza di circa 400mila lavoratori stagionali rimarca ulteriormente il fallimento del reddito di cittadinanza,… - FrancescoLollo1 : L'ennesima occasione persa per modificare un provvedimento fallimentare. La solita pantomima di chi sui giornali si… - fgr62 : RT @Ste_Mazzu: Poco più di 500 euro al mese di reddito di cittadinanza risultano concorrenziali con moltissimi posti di lavoro e il problem… - IvoLandi : RT @Beaoh11: Comunque è curioso che si vada in pensione a 67 anni e mezzo, dopo che si ospita l'Africa gratis, si dà il reddito di cittadin… -