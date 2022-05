Rabat | Trevisan e Bronzetti a caccia delle semifinali live dalle 15 in tv

(Di giovedì 19 maggio 2022) Nel WTA 250 in terra marocchina la tennista toscana affronta l’olandese Rus, settima favorita del seeding: per la romagnola c’è la spagnola Parrizas Diaz, terza testa di serie

Advertising

SuperTennisTv : ???? Una super Martina Trevisan sconfigge Muguruza e vola ai quarti di finale del WTA di Rabat! Finisce 2-6 6-4 6-1… - pokey010 : RT @SuperTennisTv: ???? Una super Martina Trevisan sconfigge Muguruza e vola ai quarti di finale del WTA di Rabat! Finisce 2-6 6-4 6-1 ! #t… - infoitsport : Wta Rabat 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 18 maggio con Trevisan e Bronzetti - infoitsport : Trevisan-Muguruza domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2022 - infoitsport : Trevisan-Muguruza in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2022 -

Dopo Martina, anche Lucia Bronzetti conquista i quarti di finale nel torneo WTA di. Sulla terra rossa marocchina la romagnola ha superato nettamente in due set la francese Clara Burel, numero 95 del ......ritorna invece a fare la voce grossa. Seppur contro una versione abbastanza rimaneggiata di Garbine Muguruza, la toscana si accomoda quanto meno ai quarti di finale nel '250' die si ...L’azzurra ha superato senza problemi l’esordio sulla terra rossa marocchina, riuscendo ad avere la meglio sulla cinese Xiaodi You, tennista proveniente dalle qualificazioni, in due rapidi set. TABELLO ...Trevisan ha ceduto di nuovo il servizio in avvio di seconda frazione ma ha messo a segno subito il contro-break (1-1). E’ questo il mantra di Martina Trevisan che ha centrato l’ingresso nei quarti di ...