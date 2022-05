Presidente-influencer: ora Zelensky ha perso la bussola (Di giovedì 19 maggio 2022) La prima guerra integralmente mediatica della storia scatena i suoi effetti collaterali, su tutti la personalizzazione dei leader. Non si parla più di stati che invadono e vengono invasi, di popoli che si dibattono nelle torture e nelle angosce, ma di pochi personaggi: Putin, Zelensky, Xi, Biden. Una personalizzazione che li rende influencer con tutto ciò che di nefasto ne consegue. Cominciamo col dire che la comunicazione, che poi è propaganda registra un decorso non proprio imprevedibile: dalla spalmatura generale, acritica sul Presidente ucraino, si è passati prima impercettibilmente, quindi in modo sempre più tracimante, alle cosiddette ragioni dello Zar. Partito puninista italiano Piaccia o non piaccia si è coagulato un partito putinista in Italia, fatto di esaltati, nostalgici ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 19 maggio 2022) La prima guerra integralmente mediatica della storia scatena i suoi effetti collaterali, su tutti lanalizzazione dei leader. Non si parla più di stati che invadono e vengono invasi, di popoli che si dibattono nelle torture e nelle angosce, ma di pochinaggi: Putin,, Xi, Biden. Unanalizzazione che li rendecon tutto ciò che di nefasto ne consegue. Cominciamo col dire che la comunicazione, che poi è propaganda registra un decorso non proprio imprevedibile: dalla spalmatura generale, acritica sulucraino, si è passati prima impercettibilmente, quindi in modo sempre più tracimante, alle cosiddette ragioni dello Zar. Partito puninista italiano Piaccia o non piaccia si è coagulato un partito putinista in Italia, fatto di esaltati, nostalgici ...

itrichi : @AdinaCarvao @RaiNews beh sai, quando sopratutto hai un presidente influencer che si preoccupa di un televoto per u… - elibuf1 : @YoshiIrai Ma non è vero. Troppo scontata, tanto da risultare pilotata. Non credo che faccia bene all’Ucraina quest… - itrichi : @enzinoze @Adnkronos NO, non solo a te, però lui è un influencer più che un presidente -