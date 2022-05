Mattarella all’Università di Padova: “La libertà non è divisibile, si ottiene pienamente solo se ne godono anche gli altri” (Di giovedì 19 maggio 2022) “La libertà non è divisibile, né socialmente, né territorialmente, perché la libertà in realtà si ottiene pienamente soltanto se ne godono anche gli altri. Perché si realizza insieme a quella degli altri. Non c’è libertà piena se gli altri ne sono privi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando a Padova alla cerimonia per gli 800 anni dell’Università . Questo, ha specificato, “vale all’interno di un Paese e vale nella comunità internazionale”. Con un chiaro riferimento all’Ucraina, quindi, il Capo dello Stato ha proseguito: “Questo spinge – ripeto – a non chiudere gli occhi, a impegnarsi perché venga ripristinato il diritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “Lanon è, né socialmente, né territorialmente, perché lain realtà sisoltanto se negli. Perché si realizza insieme a quella degli. Non c’èpiena se gline sono privi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, partecipando aalla cerimonia per gli 800 anni dell’Università . Questo, ha specificato, “vale all’interno di un Paese e vale nella comunità internazionale”. Con un chiaro riferimento all’Ucraina, quindi, il Capo dello Stato ha proseguito: “Questo spinge – ripeto – a non chiudere gli occhi, a impegnarsi perché venga ripristinato il diritto ...

