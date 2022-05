Margot Robbie protagonista del prequel di Ocean' s Eleven

(Di giovedì 19 maggio 2022) L'attricesaràe produttrice di un filmdella saga's, progetto realizzato per Warner Bros.sarà lae produttrice di un filmdi's. A dirigere il progetto sarà Jay Roach, che ha già collaborato con l'attrice nel 2019 in occasione di Bombshell. Attualmente il titolo e i dettagli relativi alla trama del film ideato comedella saga di'snon sono stati rivelati, ma la storia sembra sia ambientata in Europa, negli anni '60. La sceneggiatura è firmata da Carrie Solomon esarà ...

Dua Lipa prenderà parte al live - action di Barbie , al fianco die Simu Liu. Parola del tutt'altro che attendibile The Sun. Dua Lipa, va detto, a breve esordirà in qualità d'attrice con l'horror Argylle. "Dua sta facendo scalpore tanto nella musica ...Il prossimo Pirati dei Caraibi sarà conNel prossimo Pirati dei Caraibi, però, non vedremo di sicuro né Johnny Depp, né un altro uomo. Jerry Bruckheimer ha confermato che sta lavorando ...Arriva dal Festival di Cannes la notizia, forse vera forse falsa, che ci saranno molteplici Barbie e Ken nel film su Barbie. Si allunga così la lista degli attori. In più si sa qualcosa sul ruolo di W ...Secondo nuove indiscrezioni Margot Robbie non sarà l'unica Barbie del film di Warner Bros., che dovrebbe includere nel cast anche Saoirse Ronan.