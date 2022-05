Marcianise, aggredisce meccanico con mazza da baseball: arrestato un 45enne (Di giovedì 19 maggio 2022) Cronaca di Caserta: i Carabinieri della stazione di Marcianise hanno arrestato un uomo di 45 anni per l’aggressione ai danni del titolare di un’officina. I Carabinieri della stazione di Marcianise hanno arrestato un 45enne per tentato omicidio e atti persecutori. A seguito di una richiesta d’aiuto, i militari dell’Arma sono intervenuti presso un’officina meccanica dove Leggi su 2anews (Di giovedì 19 maggio 2022) Cronaca di Caserta: i Carabinieri della stazione dihannoun uomo di 45 anni per l’aggressione ai danni del titolare di un’officina. I Carabinieri della stazione dihannounper tentato omicidio e atti persecutori. A seguito di una richiesta d’aiuto, i militari dell’Arma sono intervenuti presso un’officina meccanica dove

