Lavastoviglie: non mettere mai queste cose comunissime (Di giovedì 19 maggio 2022) Attenzione, hai messo questi oggetti nella Lavastoviglie? Probabilmente non sai che hai sempre sbagliato. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. La Lavastoviglie è sicuramente uno degli elettrodomestici più utili da avere in casa. Ricordatevi però che non è un tuttofare e alcuni oggetti non dovrebbero mai essere messi al suo interno. Spesso molte persone L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 19 maggio 2022) Attenzione, hai messo questi oggetti nella? Probabilmente non sai che hai sempre sbagliato. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Laè sicuramente uno degli elettrodomestici più utili da avere in casa. Ricordatevi però che non è un tuttofare e alcuni oggetti non dovrebbero mai essere messi al suo interno. Spesso molte persone L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GiannettiMarco : @Agente_Lisa Avranno controllato anche nella lavastoviglie? Non si sa mai.?? - mr_meco : @i_ponzo Past. Lavast. [Pasticche lavastoviglie] Il problema è se non hai la lavastoviglie ?? - grifonito : RT @StopardiOO: @ilruttosovrano Chiamarlo ladro mi sembra un tantino esagerato, lo sanno tutti che per denazificare un paese i soldati non… - StopardiOO : @ilruttosovrano Chiamarlo ladro mi sembra un tantino esagerato, lo sanno tutti che per denazificare un paese i sold… - Twittytwitty17 : @Kowalski62 Ah, beh, augurissimi Qualcuno gli dica che portarsi via lavatrici e lavastoviglie come ostaggi non ci impressiona. Pegnente -