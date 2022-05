La gaffe imbarazzante di Bush sull'Ucraina: “Brutale e ingiustificata invasione dell'Iraq” (Di giovedì 19 maggio 2022) Incredibile gaffe per George W. Bush sulla guerra in Ucraina. L'ex presidente americano si è scagliato in un discorso contro «la decisione di un uomo solo di lanciare un'invasione Brutale e ingiustificata dell'Iraq». Poi si è corretto, «volevo dire l'Ucraina». E ha aggiunto: 75, ricordando la sua età (peraltro inferiore a quella dell'attuale presidente Joe Biden, che ne ha 79). L'ex inquilino della Casa Bianca ha strizzato gli occhi nel correggersi, scatenando poi qualche risata con la sua battuta sull'età. Bush, che durante il suo mandato invase l'Iraq, stava parlando sul conflitto tra Russia ed Ucraina ad un evento ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Incredibileper George W.a guerra in. L'ex presidente americano si è scagliato in un discorso contro «la decisione di un uomo solo di lanciare un'». Poi si è corretto, «volevo dire l'». E ha aggiunto: 75, ricordando la sua età (peraltro inferiore a quella'attuale presidente Joe Biden, che ne ha 79). L'ex inquilinoa Casa Bianca ha strizzato gli occhi nel correggersi, scatenando poi qualche risata con la sua battuta'età., che durante il suo mandato invase l', stava parlando sul conflitto tra Russia edad un evento ...

