Giordano: «nel 1988 buttammo uno scudetto già vinto, avevamo problemi con Bianchi»

Libero intervista Bruno Giordano sugli scudetti persi e vinti nelle ultime giornate. Ricorda lo scudetto col Napoli del 1987 e quello perso col Milan l'anno successivo. 

«Una magnifica euforia al momento di vincere il titolo del 1987. Pareggiando in casa 1-1 contro la Fiorentina, partita del primo gol in A di Baggio, vidi Napoli scoppiare in un delirio di felicità». 

L'anno dopo, invece… 

«Il cataclisma, nel match decisivo contro il Milan di Sacchi perdemmo 2-3 in casa, minati da guai di varia natura e da problemi con l'allenatore Ottavio Bianchi. Gettammo dalla finestra un titolo già vinto». 

La Salernitana? 

«Sarebbe un miracolo. Tre mesi fa nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla squadra di Nicola. Vero che il Cagliari ha fatto di tutto per mettersi nei guai ma la Salernitana, ora, è solo padrona ...

