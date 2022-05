F1 GP Spagna Barcellona 2022, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 19 maggio 2022) Le prove libere del Gran Premio di Spagna a Barcellona saranno visibili domani in tv: ecco di seguito tutte le informazioni utili con orari, canale e diretta streaming. A Montmelò, su una delle piste storiche e maggiormente apprezzate dai piloti, torna il duello tra Verstappen e Leclerc, con la Ferrari chiamata al pronto riscatto. La prima sessione di libere scatterà alle 14 di venerdì 20 maggio, la seconda invece alle 17: come di consueto un’ora a disposizione nelle FP1 e un’ora nelle FP2. diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go, diretta testuale su Sportface. Venerdì 20 maggio ore 14 prove libere ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Ledel Gran Premio disaranno visibiliin tv: ecco di seguito tutte le informazioni utili con orari,. A Montmelò, su una delle piste storiche e maggiormente apprezzate dai piloti, torna il duello tra Verstappen e Leclerc, con la Ferrari chiamata al pronto riscatto. La prima sessione discatterà alle 14 di venerdì 20 maggio, la seconda invece alle 17: come di consueto un’ora a disposizione nelle FP1 e un’ora nelle FP2.tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1,su Sky Go,testuale su Sportface. Venerdì 20 maggio ore 14...

Advertising

L05Mandorino : @Alicedelfrate @Charles_Leclerc Domenica c'è il GP di Spagna Barcellona - F1inGenerale_ : F2 & F3 | GP Spagna 2022 - Orari TV del weekend di Barcellona #F1inGenerale #F2 #F3 #SpanishGP #Barcellona - gponedotcom : La F1 torna in Europa sul tracciato del Montmelò: ecco tutti gli orari del weekend in diretta per l'occasione su Sk… - OA_Sport : #F1 #SpainGP Scopriamo le cinque risposte del prossimo appuntamento a Barcellona: la Ferrari si presenterà in una v… - infoitsport : DALLA SPAGNA - Il Napoli pensa all'ex Juventus e Roma Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona -